Пекин, , 07:25 — REGNUM Международная книжная ярмарка, организованная компанией China National Publications Import and Export (Group) Co., Ltd., стартовала в преддверии Китайского Нового года в Китае, сообщает агентство Синьхуа.

Книга Эзры Фогеля «Дэн Сяопин и трансформация Китая» bfishadow

По словам организатора, в мероприятии, стартовавшем 20 января и направленном на стимулирование культурных обменов и связей между людьми в Китае за рубежом посредством книг, принимают участие 111 книжных магазинов по всему миру.

Книжная ярмарка, проводимая в праздничный новогодний сезон, представит коллекцию качественных изданий, отражающих китайский дух и мудрость, как в обычных книжных магазинах, так и на онлайн-платформах по всему миру.

В своем выступлении на церемонии открытия мероприятия в Пекине сотрудник Отдела пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван Чжичэн, выразил надежду, что с помощью книг китайские истории будут лучше представлены миру, а радостная атмосфера Нового года и зимних Олимпийских игр может быть лучше передана зарубежной аудитории.