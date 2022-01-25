Сухум, , 07:22 — REGNUM На сегодняшний день 30 случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон» выявлено в Абхазии. Об этом 24 января сообщила пресс-служба минздрава Республики.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Первый случай заражения штаммом «Омикрон» был выявлен в лаборатории диагностического центра Lab Quest в Абхазии 16 января. Как пояснила директор лаборатории Амина Амичба, специалисты могут выявить любой из штаммов коронавируса, известный на сегодняшний день, в том числе «Дельту» и «Омикрон».

Как отметила заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ, член оперштаба по защите населения от COVID-19 Алиса Матуа, штамм «Омикрон» передаётся значительно быстрее, чем другие варианты коронавирусной инфекции. Вероятнее всего, в связи с появлением этого штамма на территории Абхазии отмечается рост заболеваемости. Специалист уточнила, что клинически пока болезнь, вызванная «Омикроном» проявляется легче, в сравнении с другими вариантами данной инфекции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за сутки в Абхазии было выявлено рекордное число заражений коронавирусом с начала пандемии.

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