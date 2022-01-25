Челябинск, 25 января 2022, 07:21 — REGNUM В Челябинской области арестован сотрудник ГИБДД, который спровоцировал смертельное ДТП. Об этом пишут СМИ.
Правда, пока у него есть возможность обжаловать постановление суда о заключении под стражу
Как сообщало ИА REGNUM, 39-летний гражданин устроил ДТП в своём автомобиле Lexus. На встречной полосе он допустил столкновение с машиной Nissan Pulsar. Её водитель погиб. По предварительным данным, сотрудник ГИБДД был пьян. От освидетельствования он отказался.
Если вина лица подтвердится, то его уволят по отрицательным мотивам.
Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинской области сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП