Челябинск, 25 января, 2022, 07:21 — ИА Регнум. В Челябинской области арестован сотрудник ГИБДД, который спровоцировал смертельное ДТП. Об этом пишут СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Правда, пока у него есть возможность обжаловать постановление суда о заключении под стражу

Как сообщало ИА REGNUM, 39-летний гражданин устроил ДТП в своём автомобиле Lexus. На встречной полосе он допустил столкновение с машиной Nissan Pulsar. Её водитель погиб. По предварительным данным, сотрудник ГИБДД был пьян. От освидетельствования он отказался.

Если вина лица подтвердится, то его уволят по отрицательным мотивам.