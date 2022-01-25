Хабаровск, 25 января, 2022, 07:30 — ИА Регнум. Центральный районный суд Хабаровска вынес обвинительный приговор в отношении бывшего руководителя территориального управления Росимущества в Хабаровском крае и Еврейской автономной области за совершение пяти преступлений по статье «превышение полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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В суде установлено, что 45-летний фигурант в апреле 2018 года поручил подчинённому передавать часть денег от назначенных ему сумм ежеквартальных премий. Под угрозой значительного сокращения выплат сотрудник согласился.

С апреля 2018 года по апрель 2020 года на лицевой счет работника было перечислено премий в общем размере 2,3 млн рублей. Руководитель получил в общем 1 млн рублей.

Аналогичным способом он получил около 4,5 млн рублей ещё от четырех подчиненных.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники ФСБ задержали в Краснодаре бывшего главу Минераловодского округа Ставропольского края. Экс-чиновника подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По данным проверок, он нанес ущерб федеральному бюджету на сумму более 194,5 млн рублей.