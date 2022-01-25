Буэнос-Айрес, 25 января, 2022, 07:10 — ИА Регнум. Ускорить одобрение российской и китайской вакцин от коронавирусной инфекции «Спутник V» и CanSino призвала Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) министр здравоохранения Аргентины Карла Виссотти, 24 января сообщило издание La Nacion.

Дарья Драй ИА REGNUM Ампула с препаратом Гам-КОВИД-Вак (Спутник V)

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Соответствующее пожелание глава аргентинского минздрава выразила на встрече с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом. В ходе беседы Виссотти заявила, что одобрение этих препаратов очень важно для Аргентины и других стран, где они используются.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко объявил, что Россия передала ВОЗ все необходимые документы, касающиеся одобрения «Спутника V».