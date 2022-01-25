Тюмень, , 07:09 — REGNUM В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении водителя Jeep Grand Cherokee, который на тротуаре сбил женщину с ребёнком. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

ДТП Pravovoyicentr.ru

Дорожно транспортное происшествие случилось 22 января на улице Советской в Тюмени. Автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на тротуар и сбил 50-летнюю женщину и её 11-летнюю дочь. Мать получила тяжёлые травмы, госпитализирована. Девочка получила ушиб головы, лечится дома.

«По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие совершено в состоянии алкогольного опьянения», — отметили в пресс-службе УМВД.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 января в Ленинградской области водитель такси сбил двух человек, переходивших пешеходный переход.

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