Ханой, , 07:07 — REGNUM Больница Дукзянг во вьетнамской столице Ханое намерена открыть клинику для пациентов, переболевших коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Вьетнамское информационное агентство (VNA).

Вьетнам Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается, что клиника будет проводить обследования переболевших COVID-19, а также заниматься физиотерапией и реабилитацией. Отмечается, что аналогичное учреждение уже открыто в городе Дананге на базе местной больницы. Заместитель главврача этого медучреждения указывал, что более двух третей переболевших коронавирусной инфекцией продолжают испытывать недомогание в течение нескольких месяцев.

Отмечается, что за прошедшие сутки во Вьетнаме подтвердили 14 362 случая заражения коронавирусной инфекцией. Наиболее сложная эпидемиологическая обстановка сложилась в столице республике Ханое. Там за минувшие 24 часа выявили 2801 зараженного.