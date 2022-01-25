Екатеринбург, 25 января, 2022, 07:06 — ИА Регнум. Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает до 32 рублей за поездку, а не до 33-х. Это следует из проекта постановления Региональной энергетической комиссии.

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Заседание комиссии назначено на 31 января. На нём и будет утверждён очередной предельный тариф для Екатеринбурга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стоимость проезда собирались поднять до 3 рублей. Сейчас одна поездка стоит 28 рублей в наземном транспорте и 32 в метрополитене.