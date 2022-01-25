Благовещенск, 25 января, 2022, 07:15 — ИА Регнум. В столице Амурской области ушли из дома и не вернулись три подростка. Мальчикам 13−15 лет, сообщил поисково-спасательный отряд «Амур».

Pexels Подросток с телефоном

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Денис Ковалёв, Али Пашаев и Сергей Краснов потерялись 24 января. Во что были одеты подростки, неизвестно. Амурчан просят узнать детей по лицам. О Денисе известно, что у него среднее телосложение, тёмно-русые волосы и серо-голубые глаза.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря из детского дома в городе Свободный Амурской области ушёл девятилетний ребёнок. Мальчика оперативно нашли после распространения ориентировки поисково-спасательного отряда «ГРОМ».