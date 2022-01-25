Вашингтон, 25 января, 2022, 07:05 — ИА Регнум. Американский певец Боб Дилан, который и в 80-летнем возрасте продолжает свою концертную деятельность, в июле 2021 года продал полный каталог своих песен компании Sony Music Entertainment. Об этом 24 января сообщает пресс-служба компании.

Chris Hakkens Боб Дилан

пресс-служба Sony ME «Sony Music Entertainment сегодня объявила о полном приобретении всего каталога записанной музыки Боба Дилана, а также права на несколько новых релизов в будущем».

По оценке журнала Variety, Дилан мог получить в результате сделки с Sony от $150 до $200 млн.

Напомним, в декабре 2020 года звукозаписывающая корпорация Universal Music Group заплатила за авторские права на каталог песен Боба Дилана приобрела более $300 млн.

Помимо многочисленных музыкальных наград, легендарный музыкант является обладателем Нобелевской премии по литературе (2016). В списке журнала Rolling Stone «100 величайших исполнителей всех времён» Боб Дилан занимает первое место.

Как сообщало ИА REGNUM, 80-летний американский фолк-рок исполнитель Боб Дилан объявил о новой череде концертов и последнем этапе масштабного тура, который, по словам музыканта, продлится до 2024 года.

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