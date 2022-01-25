Вашингтон, , 07:04 — REGNUM Телефонный разговор состоялся между президентом США Джозефом Байденом и журналистом Fox News Питером Дуси, которого американский лидер публично оскорбил. Об этом 25 января сообщает The New York Times.

Джозеф Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным издания, глава Белого дома лично позвонил журналисту, однако приносить извинения ему не стал.

«Ничего личного, приятель. Надо двигаться вперёд», — такие слова услышал от президента США журналист Дуси. Слов извинений Байден так и не произнёс.

При этом журналист отметил, что сам он оскорбления в свой адрес не услышал из-за сильного шума в Белом доме. После встречи с Байденом Дуси вышел в эфир с лужайки перед Белым домом и рассказал, что о словах Байдена в его адрес ему рассказали коллеги, которым он сначала даже не поверил.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден обругал журналиста Fox News «тупым сукиным сыном» за вопрос об инфляции. Предполагается, что причиной инцидента был не выключенный вовремя микрофон.

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