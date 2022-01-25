Южно-Сахалинск, 25 января, 2022, 06:58 — ИА Регнум. В аэропорт Южно-Сахалинска утром 25 января поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в одном из самолётов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе воздушной гавани.

Муляж бомбы

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В аэропорт оперативно были стянуты спецслужбы. Эвакуация не проводилась, так как специалисты посчитали, что в данных условиях аэропорт может продолжить обслуживать пассажиров.

В 13:44 по местному времени все мероприятия в аэропорту были завершены — специалисты заключили «взрывных устройств не обнаружено».

Как сообщало ИА REGNUM, три рейса задержали в аэропорту Якутска из-за сообщения о заложенных в воздушных судах взрывных устройствах. Взрывоопасных предметов в самолётах не обнаружили.