Пекин, 25 января, 2022, 06:51 — ИА Регнум. По меньшей мере 15 новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки среди тех, кто прибыл на Зимние Олимпийские игры в Пекине. Об этом 25 января сообщили в пресс-службе оргкомитета соревнований.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего 24 января для участия в мероприятии в КНР въехали 246 человек, из них 23 спортсмена и официальных лица, а также 223 представителя других заинтересованных сторон. У 12 человек из них обнаружили инфицирование коронавирусом. Еще три новых случая заражения касаются людей, которые приехали на Олимпиаду ранее. В их числе оказался один спортсмен.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января высокопоставленный представитель Национальной комиссии здравоохранения КНР Хэ Цинхуа заявил, что в Китае полностью привиты от COVID-19 более 200 млн пожилых людей.