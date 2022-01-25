Тбилиси, , 17:27 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на своей странице в «Фейсбуке» 24 января потребовал обязательного опубликования видеокадров тюремного и госпитального «насилия над ним».

Саакашвили несут за руки и за ноги по коридору тюрьмы Facebook.com/moc.gov.ge

«Я призываю Государственного инспектора опубликовать материалы карательной операции против меня в тюрьме в Глдани, осуществлённой по приказу Бидзины Иванишвили. А также получить и опубликовать видеозапись нападения на меня в госпитале в Гори. Я надеюсь, что Государственный инспектор также опубликует предварительные материалы расследования. Также то, что омбудсмену Украины Людмиле Денисовой и депутатам украинского парламента до сих пор не разрешают видеться со мной, чётко отражает отношение этой банды разбойников, узурпировавшей власть в Грузии, к Украине», — написал Саакашвили.

Напомним, что бывший президент Михаил Саакашвили с 1 октября прошлого года находится в заключении.