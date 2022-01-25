Ставрополь, 25 января, 2022, 06:49 — ИА Регнум. Мукомольный завод Ставропольского края, ссылаясь на многомиллионную задолженность, подал иск о собственном банкротстве. Арбитраж региона пока заявление к производству не принял, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на карточку дела.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Заявление было подано в суд 20 января 2022 года. Одновременно с ним поступило заявление о рассмотрении дела в отсутствие представителей. В качестве обоснования иска ООО «Ставропольский мукомольный завод» назвал долг в размере 11,318 млн рублей.

В едином госреестре юрлиц завод зарегистрирован в июле 2016 года. С 2020 года владельцем и директором является Азат Абрамян. Уставный капитал — 500 тыс. рублей.

В базе арбитража на сегодня также имеется не до конца рассмотренный иск к заводу о взыскании 13,149 млн рублей. Истцом выступает ООО «Агропромышленная компания «Союз».