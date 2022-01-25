Лима, 25 января, 2022, 06:46 — ИА Регнум. В Перу стартовала программа по вакцинации против коронавирусной инфекции детей возрастом от пяти до одиннадцати лет, заявил глава перуанского минздрава Эрнандо Севальос. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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«Правительство Перу располагает вакцинами для всех детей от пяти до 11 лет, мы начнем вакцинацию с детей от 10 до 11 лет, а также детей, у которых есть определенные заболевания», — заявил он.

Севальос добавил, что всего власти планируют привить против коронавирусной инфекции более четырех миллионов детей. К настоящему времени в Перу полностью прошли курс вакцинации 22,6 млн жителей.

По последним данным, в Перу с начала пандемии выявили более 2,94 млн носителей коронавируса нового типа. Выздоровели 2,92 млн пациентов, еще более 204,3 тыс. с болезнью не справились и скончались.