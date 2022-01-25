Якутск, , 06:47 — REGNUM Три рейса задержали в аэропорту Якутска из-за сообщения о заложенных в воздушных судах взрывных устройствах. Взрывоопасных предметов в самолётах не обнаружили, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 января в пресс-службе аэропорта.

Аэропорт «Якутск» Staselnik

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«На место для проверки прибыли специалисты. Аэропорт при этом работал в штатном режиме, но были усилены меры безопасности, проведены антитеррористические мероприятия», — отметили в аэропорту.

Сообщение о минировании оказалось ложным, но стало причиной задержки трёх рейсов из столицы Якутии в Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, старшеклассников в Якутске 20 января отправили по домам из-за сообщений о заложенных в зданиях учебных заведений взрывных устройствах. По этой же причине на «дистанционку» экстренно перевели студентов Северо-Восточного федерального университета.