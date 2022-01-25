Сухум, , 06:41 — REGNUM Рекордное число заражений коронавирусной инфекцией за сутки выявлено с начала пандемии в Абхазии. Об этом 24 января сообщает пресс-служба оперштаба по защите населения от COVID-19.

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Всего за сутки в стране было выявлено 538 случаев заражения коронавирусом в результате тестирования 1036 человек. Общее число инфицированных с начала пандемии составило 40 398 человек. За последние 24 часа от осложнений, вызванных заболеванием COVID-19 в Абхазии скончались два человека. Общее число летальных исходов составило 587.

Всего на сегодняшний день на стационарном лечении в медучреждениях Абхазии находятся 162 человека, из них 49 пациентов — в тяжёлом состоянии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Абхазии за сутки было выявлено 380 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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