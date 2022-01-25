Шэньян, Китай, 25 января, 2022, 06:39 — ИА Регнум. Разработанный Шанхайским университетом транспорта, робот дебютировал в начале этого месяца, пройдя несколько лыжных испытаний на трассах в столице провинции Ляонин городе Шэньяне на северо-востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Цитата из х/ф «Я, робот». Реж. Алекс Пройас. 2004. США Мы, роботы

Робот напоминает собаку с четырьмя ногами, закрепленными на теле для равновесия, и двумя дополнительными ногами, держащими лыжные палки. Робот спустился на лыжах со скоростью более 10 метров в секунду на 400 метров по снежной трассе с наклоном 18 градусов. Он выполнял множество маневров, таких как ускорение, поворот, планирование маршрута, объезд препятствий и взаимодействие человека и робота.

Исследователи университета совершили прорыв в разработке ключевого алгоритма робота, позволившего ему анализировать поведение лыжников-людей и имитировать движения человека на лыжах. В будущем, с помощью передовых технологий, таких как 5G и беспроводные сети, робот с дистанционным управлением сможет конкурировать с конкурентами-людьми в той же области.

Помимо проверки храбрости людей на соревнованиях по лыжным гонкам, робот также будет выполнять патрулирование и спасательные работы в снежных горах, чтобы помочь создать безопасную среду для лыжников, сообщили в университете.