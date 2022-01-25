Владивосток, , 06:42 — REGNUM Иваси вытеснила сайру из исключительной экономической зоны России — предприятия Приморья переключились на производство консервов из сардины и скумбрии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Сардина

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В 2021 году в Приморье произвели 114,7 млн банок консервов и пресервов, что составляет около 83% к уровню 2020 года. Это связано с тем, что ранее основную долю занимали консервы из сайры и горбуши. Сейчас рыбаки края не добывают сайру, переключившись на сардину иваси и скумбрию, что сказывается на объёмах выпуска продукции.

«В 2020 году вылов сайры составил 19 тонн, в былые годы он превышал 60 тыс. тонн. В 2021 году вылов сайры не осуществлялся. Основная причина — природная цикличность. В настоящее время рыбные консервы из сайры делают из импортного сырья, которое приобретается предприятиями у иностранных поставщиков», — пояснили специалисты.

Отмечается, что снижение выпуска консервов из лососей связано с отсутствием доступного сырья, так как основной промышленный вылов лососевых идёт на Камчатке и на Сахалине.

Как сообщало ИА REGNUM, жалобу в Роспотребнадзор на массовую фальсификацию консервов из сайры в магазинах направила компания «Доброфлот» из Приморья.