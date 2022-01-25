Пекин, , 06:36 — REGNUM Китай начал крупномасштабное исследование трансплантации фекальной микробиоты (FMTS) для детей с аутизмом, сообщает агентство Синьхуа.

Рисунок Натальи Мещеряковой с диагностом «аутизм» Денис Абрамов © ИА REGNUM

В исследовании принимают участие более десятка больниц по всей стране. В настоящее время в рамках исследования проводится набор семей добровольцев. В июне прошлого года Шанхайская Десятая народная больница провела FMTS более чем 100 детям с аутизмом. FMTS помогают заменить некоторые «плохие» бактерии в толстой кишке «хорошими» бактериями.

Предварительные результаты показали, что примерно у 60% детей-аутистов с желудочно-кишечными симптомами симптомы значительно улучшились после трансплантации, улучшилось качество сна, дефекация, поведение и речь. Лечение длится четыре курса, по одному месяцу на каждый курс.

13-летний мальчик с диагнозом аутизм в 3 года демонстрировал более стабильное настроение после первого курса. После второго курса логика его речи значительно улучшилась. После четвертого курса он написал и отправил открытку своему врачу.

Педиатр больницы Ян Жун сказал, что у многих детей с аутизмом наблюдаются желудочно-кишечные симптомы, такие как запор, диарея и пищевая аллергия. Исследование доказало, что нарушение микробиоты кишечника может играть ключевую роль в развитии аутизма.

Ян сказал, что больница начала исследование, чтобы изучить FMTS с большим количеством образцов и исключить эффект плацебо. В исследовании приняли участие более десятка больниц в Шанхае, Шаньдуне, Хэнани, Хэбэе, Гуандуне и Хайнани. Добровольцам должно быть от 3 до 13 лет, и у них должны быть желудочно-кишечные симптомы, такие как диарея, запор или пищевая аллергия. Их симптомы должны были длиться не менее шести месяцев и проявляться в течение последних трех месяцев.