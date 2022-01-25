Джакарта, 25 января, 2022, 06:32 — ИА Регнум. Не менее 19 человек стали жертвами конфликта между двумя общинами в индонезийской провинции Западное Папуа, 25 января сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на местную полицию.

2968288 Пожар

Стычка произошла в ночном клубе в городе Соронг, после чего в заведении произошел пожар. Другие сведения о произошедшем не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября на острове Адонара в Индонезии произошли столкновения между местными жителями. В результате конфликта пострадал один человек — полицейский, который был ранен стрелой в ногу.