Тбилиси, , 16:55 — REGNUM Известный грузинский криминальный авторитет Кахабер Шушанашвили намерен подать в суд на президента Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает 24 января грузинский телеканал «Рустави 2».

В тюрьме Цитата из к/ф «Выстрел в пустоту». Реж. Рик Роман Во. 2017. США

«Вор в законе», приговоренный во Франции к пожизненному заключению, просит президента Зурабишвили вернуть ему грузинское гражданство. Шушанашвили находится в тюрьме в Марселе уже 12 лет, и состояние его здоровья ухудшилось. Он требует экстрадиции в Грузию, но для этого ему необходимо грузинское гражданство.

Помимо Шушанашвили, более известного как «Каха Руставский», к Зурабишвили имеет претензии ещё целый ряд грузинских криминальных авторитетов, которые в 2013—2018 годах были оправданы грузинскими судами, но которым всё равно пришлось покинуть Грузию.

Вместе с президентом Грузии в качестве ответчика в суде будет представлено Агентство развития государственных сервисов министерства юстиции. Соответствующий указ президента о прекращении грузинского гражданства криминального авторитета был основан на заключении министерства юстиции, из которого следует, что Шушанашвили получил гражданство Российской Федерации еще в 2015 году. Адвокат же Шушанашвили утверждает, что документ не соответствует действительности, поскольку криминальный авторитет, разыскиваемый Интерполом по так называемому «красному уведомлению», уже отбывал наказание в тюрьме Марселя.

В настоящий момент Зурабишвили не видит никаких причин для восстановления грузинского гражданства Шушанашвили. Окончательное решение о том, будет ли представителям преступного мира возвращено гражданство Грузии, должен принять суд.