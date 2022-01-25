Пекин, , 06:31 — REGNUM Китай планирует запустить свою ракету-носитель нового поколения «Чанчжэн-8 Y2» в период с конца февраля по начало марта с острова Хайнань на юге страны, сообщили в источники в Китайской академии технологий ракет-носителей, ведущего производителя ракет в стране, передает агентство Синьхуа.

Запуск ракеты Чанчжэн-11 Cristóbal Alvarado Minic

Ракета прибыла на космодром Вэньчан 21 января после недели транспортировки по морю. Она пройдет окончательную сборку и испытания на космодроме. Запланированная миссия «Чанчжэн-8» станет первым запуском ракеты Китаем в этом году.

Двухступенчатая ракета-носитель средней грузоподъемности «Чанчжэн-8» имеет длину 50,3 метра и взлетную массу 356 тонн. Она использует жидкое топливо и имеет грузоподъемность 5 тонн для работы на солнечно-синхронной орбите высотой 700 км.

Предназначенная как для наземных, так и для морских запусков, ракета совершила свой первый полет 22 декабря 2020 года на прибрежной стартовой площадке Вэньчан. Ракета восполнила пробел в возможностях Китая по запуску объектов на солнечно-синхронную орбиту и удовлетворила потребности в запусках с высокой плотностью для космических аппаратов на средней и низкой орбитах.