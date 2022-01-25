Вашингтон, 25 января, 2022, 06:30 — ИА Регнум. Личные вещи британского музыканта Джона Леннона продадут на аукционе Julien's Auctions в Соединенных Штатах в виде NFT-токенов. Об этом сообщила пресс-служба аукционного дома.

Джон Леннон

«Julien's Auctions — мировой лидер по продаже памятных вещей рок-н-ролла — имеет честь объявить о предложении шести эксклюзивных NFT от Джулиана Леннона, представляющих культовые предметы из его личной коллекции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди лотов будут представлены NFT-токены нот к песне «Hey Jude», пальто Леннона, которое он носил во время съемок фильма «Волшебное таинственное путешествие», черный плащ музыканта, а также токены его гитар. Аукцион будет проходить до 7 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января на продажу на аукционе выставили халат боксера Мухаммеда Али, который спортсмен носил перед поединком с Сонни Листоном. Эксперты оценивали окончательную стоимость лота в более чем $500 тыс.