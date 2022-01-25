Екатеринбург, 25 января, 2022, 06:30 — ИА Регнум. В атмосферном воздухе в Екатеринбурге не обнаружено превышения допустимых норм концентрации вредных примесей. Об этом сообщает свердловский Роспотребнадзор.

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Очередной контроль качества воздуха был проведён в связи со смогом. 24 января пробы взяли в пяти территориях города. Места были выбраны на основании жалоб граждан в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе и окрестностях образовался смог. Его причиной стал слабый ветер.