Якутск, , 06:31 — REGNUM В Якутии взыскали крупную сумму с жителя Верхневилюйского района, по вине которого в муниципалитете летом 2021 года возник лесной пожар. Мужчина заплатит 6 млн рублей за борьбу с огнём, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 января в пресс-службе прокуратуры республики.

Лесной пожар

Читайте также: Якутия получит миллиард рублей компенсации за тушение лесных пожаров

Такое наказание для якутянина определил суд. Дело в отношении мужчины было возбуждено по статье 261 УК РФ (уничтожение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем, причинившее крупный ущерб).

Помимо затрат на тушение пожара на жителя района возложили компенсацию ущерба, причинённого лесному фонду.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в республике сложилась крайне сложная ситуация с лесными пожарами. Огнём было пройдено более 8,8 млн га природной территории.