Сухум, 25 января, 2022, 06:28 — ИА Регнум. Российских специалистов привлечь для обследования состояния мостов и тоннелей планирует «Абхазская железная дорога». Об этом 24 января сообщил в ходе пресс-конференции на Абхазском телевидении главный инженер предприятия Леонид Куруа.

Александр Полегенько ИА REGNUM Станция Псырцха. Абхазия

На участке железной дороги от Сухума до Очамчыры планируется обследовать шесть мостов, пострадавших во время боевых действий в 1992—1993 годах. Из этих мостов два восстановлены, четыре до сих пор находятся в аварийном состоянии. Как пояснил Куруа, специалистов из России планируется привлечь для обследования и определения несущей способности мостов, чтобы сделать выводы об их пригодности.

Всего на участке Абхазской железной дороги от Псоу до Очамчыры есть десять тоннелей, семь больших мостов и около 190 малых мостов и других искусственных сооружений. Участок считается сложным из-за кривых малых радиусов и большого количества спусков и подъёмов. Общая протяжённость тоннелей составляет 11 километров, при этом после войны 1992−1993 годов ремонтные работы там не проводились.

Движение по железной дороге в Абхазии в настоящее время осуществляется только на участке от Псоу до Очамчыры. Дальше пути нет, так как не сохранились ни контактные сети, ни тяговые подстанции.

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