Хух-Хото, Китай, , 06:28 — REGNUM Работы по спасению 1000-летней пагоды от обрушения были завершены в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, согласно данным местного законодательного собрания, передает агентство Синьхуа.

Пагода в Инсяне Photofans.cn

Белая пагода Уаньчжоу в городе Чифэн датируется ранней династией Ляо (907−1125). Это часть руин Уаньчжоу, которые в 2013 году были занесены в список ключевых культурных реликвий страны. До начала ремонтных работ в мае 2020 года на наклонной пагоде было по меньшей мере 18 широких трещин и более 100 отверстий.

Согласно информации, опубликованной на шестой сессии Собрания народных представителей региона 13-го созыва, для обеспечения безопасности конструкции пагоды и предотвращения ее коррозии и других неблагоприятных условий были использованы традиционные методы и материалы.

Ремонтники придерживаются минимального вмешательства и поддерживают первоначальное состояние культурных реликвий и других международных принципов защиты культурных реликвий.

В процессе обследования, проектирования и строительства используется большое количество научных и технологических средств, таких как мониторинг вибрации башни и трехмерное сканирование, для получения обширной информации, подтверждения методов строительства и оказания помощи в проведении работ по техническому обслуживанию.