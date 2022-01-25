Анадырь, 25 января, 2022, 06:28 — ИА Регнум. Минвостокразвития России и правительство Чукотки заключили ряд соглашений о предоставлении единой дальневосточной субсидии в 2022 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Андрей Шапран ИА REGNUM Анадырь, Чукотка

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Бюджету Чукотки выделят деньги на развитие инфраструктуры территорий опережающего социально-экономического развития «Чукотка» и благоустройство дворовых территорий.

Отмечается, что к концу 2023 года промышленный парк «Анадырь» будет обеспечен дополнительной инженерной инфраструктурой — 658,4 млн рублей направят на создание внутриплощадочных дорог, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и электроснабжение.

Также в этом году благоустроят дворы в посёлках Эгвекинот, Угольные Копи, Провидения, в городах Певек и Билибино. На это выделено 43 млн рублей.

В конце 2021 Чукотка получила и полностью использовала выделенные федеральные средства — приобретено восемь квартир для медиков и учителей.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценке вице-премьера Забайкальского края Александра Бардалеева, единая дальневосточная субсидия — это один из ключевых плюсов вступления в Дальневосточный федеральный округ для Забайкалья.