Синин, Китай, , 06:23 — REGNUM Никаких сообщений о жертвах или материальном ущербе после землетрясения магнитудой 5,8, произошедшего в городе Дэлинха в провинции Цинхай на северо-западе Китая, не поступало сообщили 24 января местные власти.

Сейсмограф Ivtorov

Землетрясение произошло в 10:21 по местному времени 23 января, а его очаг находился в крайне малонаселенном районе к северо-западу от озера Хала, примерно в 119 км от центра города Дэлинха и в 439 км от столицы провинции города Синина.

По всему городу были начаты чрезвычайные проверки, и до сих пор не было обнаружено никаких признаков разрушений, вызванных землетрясением, рассказал глава городского бюро по чрезвычайным ситуациям Ван Шаочунь.

Водоснабжение и газоснабжение не пострадали, в то время как прочие общественные объекты также продолжают функционировать в штатном режиме, добавил Ван.