Красноярск, , 06:27 — REGNUM Арбитраж Красноярского края отказал ООО «Управляющая строительная компания «Сибиряк» в расторжении контракта на строительство комплекса общежитий для студентов Сибирского федерального университета (первая очередь). Попытку расторгнуть контракт истец объяснил увеличением стоимости материалов и оборудования, что привело к удорожанию проекта почти на 145 млн рублей. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

На стройке Цитата из к/ф «Высота». Реж. Александр Зархи. 1957. СССР

В основе спора лежал контракт от ноября 2019 года общей стоимостью 1 502 390 715 рублей 95 копеек. Обратившись с иском о расторжении сделки, истец указал на «существенное возрастание стоимости материалов и оборудования (более чем в 2−3 раза), которое нельзя было предусмотреть при заключении контракта». УСК «Сибиряк» заявило, что проект подорожал на 144 912 222 рубля 94 копейки.

До обращения в суд подрядчик просил заказчика — ФГАОУ «Сибирский федеральный университет» увеличить стоимость контракта, но в ответ на это госзаказчик потребовал обосновывающую сметную документацию. Подрядчик заявил, что контракт не обязывает его разрабатывать и представлять заказчику сметную документацию. Не найдя компромисса, стороны перенесли спор в судебную плоскость.

Судья, отказывая в иске, отметил, что «стороны, вступая в договорные отношения, должны прогнозировать экономическую ситуацию, в связи с чем, не могут исключать вероятность роста цен в период исполнения сделки». Также судья отметил, что истец не доказал наличие существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора.

Напомним, компания-истец выступала исполнителем свыше 700 госконтрактов на общую сумму более 18,7 млрд рублей.