Пекин, , 06:16 — REGNUM Китай сократит потребление энергии на единицу валового внутреннего продукта на 13,5% к 2025 году по сравнению с уровнем 2020 года, чтобы заложить прочную основу для достижения углеродной нейтральности, говорится в пятилетнем плане по энергосбережению и сокращению выбросов, опубликованном Госсоветом КНР, передает 24 января агентство Синьхуа.

Углеродные деньги Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Общий объем выбросов химического кислорода и аммиачного азота сократится на 8%, а выбросы оксинитрида и летучих органических соединений сократятся более чем на 10% по сравнению с уровнем 2020 года, говорится в плане.

«Политика и механизмы экономии энергии и сокращения выбросов будут усовершенствованы, эффективность использования энергии и контроль за выбросами основных загрязняющих веществ в ключевых отраслях промышленности в основном достигнут передовых международных уровней, и должен быть достигнут заметный прогресс в зеленой трансформации экономического и социального развития», — отмечается в плане.

В общей сложности 10 крупных проектов, включая экологическую модернизацию в ключевых отраслях промышленности, сокращение выбросов в отраслях связи и логистики, а также экологически чистое и эффективное использование угля, будут запущены с четкими целями. Китай объявил, что будет стремиться достичь пика выбросов углекислого газа к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году.