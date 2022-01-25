Тегеран, 25 января, 2022, 15:13 — ИА Регнум. 24 января вице-президент Ирана и глава Организации по атомной энергии (AEOI) Мохаммад Эслами заявил, что строительство ядерных реакторов страны для использования чистой энергии является национальной стратегией Исламской Республики. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

«Разработка ядерных реакторов является приоритетной областью. Данному направлению уделяется особое внимание в национальных планах развития», — заявил Эслами во время посещения ядерного полигона Дарховейн в городе Шадеган.

Он отметил, что в мире появилась новая тенденция использования возобновляемых источников энергии. По его словам, данная задача также находится на повестке дня действующего правительства.

«Сегодня ядерная экономика имеет большую добавленную стоимость и нулевое загрязнение, считаясь самым чистым способом производства электроэнергии во всем мире, поэтому нам необходимо сделать большие шаги вперед в области ядерных наук и технологий», — подчеркнул Эслами.

Он также сообщил, что энергия является неотъемлемой частью жизни людей в современном обществе.