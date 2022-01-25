Тегеран, , 15:13 — REGNUM 24 января заместитель главы Департамента природной среды и биоразнообразия при министерстве окружающей среды Ирана Хасан Акбари заявил, что министерство сельского хозяйства сотрудничает с 10 международными организациями в целях сохранения биологических видов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Ссылаясь на прочные отношения между министерством сельского хозяйства Ирана и 10 международными организациями по сохранению биологических видов, Акбари отметил, что в этом отношении наиболее значимым документом для страны является Конвенция о биологическом разнообразии (КБР).

Он подчеркнул, что Иран обменялся информацией с международными организациями, при этом в некоторых случаях были определили совместные проекты по охране окружающей среды.

«Мы пытаемся использовать научно-технический потенциал других государств для защиты дикой природы», — отметил чиновник.

Он подчеркнул, что персидская лань являлась тем видом, который раньше обитал во многих местах обитания Хузестана и некоторых районах Загроса, однако этот вид вымер, и в настоящее время «их численность можно пересчитать по пальцам».

Ссылаясь на критическое состояние азиатского гепарда и большой дрофы, Акбари подчеркнул, что эти виды требуют особого внимания к защите.