Пекин, , 06:11 — REGNUM В Китае наблюдается значительное сокращение числа случаев контрабанды слоновой кости, поскольку власти продолжают жестко пресекать подобные преступления, сообщило Главное таможенное управление КНР, передает 24 января агентство Синьхуа.

Слоновая кость

Общий объем изъятых изделий из слоновой кости снизился до 68 кг в прошлом году с 9,2 тонн в 2019 году по всей стране, заявил глава управления. Ни Юэфэн во время рабочей конференции.

В Китае также наблюдается резкое сокращение числа случаев незаконного ввоза отходов, а также в 2021 году страна получила уже в четвертый раз награду Asia Environment Enforcement Awards от Организации Объединенных Наций.

В прошлом году китайская таможня изъяла 42 000 тонн контрабандных иностранных отходов, что на 97,4% меньше, чем годом ранее, сообщает управление.