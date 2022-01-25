Тегеран, 25 января, 2022, 15:12 — ИА Регнум. 24 января министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад и посол Ирана в Дамаске Мехди Собхани в ходе встречи рассмотрели вопросы, представляющие взаимный интерес, а также последние региональные и международные события. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

קרלוס הגדול Иран и Сирия на карте мира

Во время встречи министр иностранных дел Сирии высоко оценил роль Ирана в оказании поддержки сирийскому правительству и нации в борьбе с террористическими группировками и их спонсорами по всему миру.

Микдад отметил, что решимость и воля двух стран открывают путь для расширения отношений, в частности, в экономической области.

Ссылаясь на переговоры, проходящие в Вене между Ираном и пятью мировыми державами (известными как группа 4+1), он пожелал, чтобы переговоры дали плодотворный результат, а незаконные санкции США в отношении Ирана были сняты в ближайшее время.

Посол Ирана, со своей стороны, выразил готовность Ирана к реализации уже подписанных соглашений с Сирией, выразив надежду на то, что двусторонние отношения между странами будут продолжать развиваться в позитивном ключе.