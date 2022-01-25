Тегеран, 25 января, 2022, 15:12 — ИА Регнум. 24 января президент Ирана Ибрагим Раиси выразил надежду, что двустороннее сотрудничество между Исламской Республикой и Брунеем будут и далее расширяться в региональной и международной плоскостях. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Tasnim News Agency Ибрагим Раиси

Выступая на встрече с новым послом Брунея-Даруссалама Хаджи Исмаилом бин Хаджи Абдулом Манапом, Раиси упомянул о культурных отношениях между двумя народами, отметив, что сотрудничество двух стран основано на сердечных отношениях между двумя мусульманскими народами.

Президент также заявил, что в своей внешней политике Исламская Республика Иран стремится расширять взаимодействие со всеми государствами мира, особенно с соседними и мусульманскими странами.

«Мы надеемся, что двустороннее сотрудничество и дружественные совместные усилия между Ираном и Брунеем будут расширяться в различных измерениях», — сообщил он.

Новый посол Брунея-Даруссалама в Тегеране передал приветствия султана своей страны президенту Раиси и отметил, что в качестве посла Брунея он сделает все возможное для расширения и углубления отношений между двумя братскими и дружественными народами.