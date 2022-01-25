Тегеран, 25 января, 2022, 15:07 — ИА Регнум. 24 января президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что в новую эпоху процесс всестороннего развития сотрудничества с африканскими государствами в различных областях будет осуществляться более энергично и с большей серьезностью. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Mehr News Agency Ибрагим Раиси

Выступая на встрече с министром иностранных дел Того Робертом Дусси, президент заявил, что африканские страны обладают богатыми природными и людскими ресурсами. Он также отметил, что Тегеран стремится к всестороннему развитию отношений с африканскими странами, включая Того, чтобы служить общим интересам двух народов.

Заявив, что на протяжении всей истории жители Запада в основном стремились колонизировать и эксплуатировать африканский континент, он отметил, что сегодня они преследуют те же интересы в различных формах. Президент подчеркнул, что усилия народов этого континента по сохранению своей независимости ценны, и их успех зависит от акцента на национальную и культурную самобытность.

Президент подтвердил, что африканские страны обладают необходимым потенциалом для развития и процветания, при этом Исламская Республика Иран поддерживает независимость, прогресс и благосостояние африканского народа.