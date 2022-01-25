Тегеран, , 15:06 — REGNUM 24 января президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что страна придает особое значение расширению отношений с Алжиром. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Раиси сделал это заявление на встрече с новым послом Алжира в Тегеране, который представил копию своих верительных грамот иранскому президенту.

Отметив, что экономические отношения между Ираном и Алжиром отстают от их дипломатических связей, президент Ирана выразил надежду, что две страны станут свидетелями расширения политических, экономических, торговых и культурных связей в период пребывания в должности нового посла.

Посол Алжира, со своей стороны, передал президенту Раиси теплые приветствия и пожелания от президента его страны.

Он также отметил, что Алжир сделает все возможное для повышения уровня экономических и торговых отношений с Ираном как ключевым экономическим партнером.