Урумчи, Китай, , 06:08 — REGNUM Более 190 млн туристов посетили Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая в 2021 году, что на 20,5% больше, чем в 2020 году, согласно отчету о работе регионального правительства, передает 24 января агентство Синьхуа.

Мечеть. Урумчи jun jin luo

Отчет был опубликован на пятой сессии Собрания народных представителей региона 13-го созыва. Согласно отчету о работе, общий доход региона от туризма в прошлом году составил почти 141,6 млрд юаней (около $22,4 млрд), что на 42,7% больше, чем годом ранее.

Региональное правительство пообещало превратить Синьцзян в ключевую область туризма и популярное направление во всем мире. Туризм стал основным источником дохода для местного населения в регионе.