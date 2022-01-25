Тегеран, 25 января, 2022, 15:02 — ИА Регнум. 24 января министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от коронавирусной инфекции по стране возросло до 132 251, причем за последние 24 часа от смертельного вируса погиб 21 иранец. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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«Еще 21 иранец скончался от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 132 251», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние стуки по стране был выявлен 7 691 новый случай заражения COVID-19, при этом 577 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 082 759 пациентов из общего числа 6 258 181 инфицированного выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете приводится, что 1222 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 60 513 855 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 53 651 657 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.