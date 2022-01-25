Тегеран, , 14:58 — REGNUM 24 января представитель министерства иностранных дел Ирана заявил, что на переговорах в Вене по отмене санкций был достигнут весьма позитивный прогресс. Кроме того, участники согласились с тем, что США не должны снова выходить из сделки. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Саид Хатибзаде Https://www.irna.ir/

Выступая на своей еженедельной пресс-конференции, Саид Хатибзаде заявил, что на переговорах между Ираном и группой 4+1 в австрийской столице был достигнут хороший прогресс в четырех направлениях. Однако Хатибзаде отметил, что по некоторым договоренностям все ещё существуют разногласия.

«Многие идеи, высказанные Ираном по поводу гарантий, были вновь упомянуты в ходе текущих переговоров», — сказал пресс-секретарь, охарактеризовав достигнутый прогресс как «существенный».

Далее он заявил, что все участники переговоров согласились с тем, что очередной выход США из возможной сделки не должен повториться.

«Исламская Республика Иран находится в Вене, чтобы заключить устойчивую, надежную сделку, и именно поэтому так важно обеспечить гарантии», — отметил Хатибзаде.