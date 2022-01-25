Тегеран, 25 января, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Исламская Республика не примет вопрос о временной сделке на переговорах в Вене, поскольку временное соглашение не будет поддаваться проверке, в связи с чем Запад намерен ослабить рычаги влияния Ирана на переговорах по возобновлению ядерной сделки 2015 года и отмене антииранских санкций, заявил эксперт. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 24 января.

Https://www.irna.ir/ Венские переговоры

Аббас Аслани, эксперт по внешней политике, заявил IRNA: «Те, кто выдвинул промежуточную сделку на переговорах в Вене (Австрия), планируют заставить Исламскую Республику уступить их требованиям, которые дают больше уступок Западу».

«В сообщениях, опубликованных некоторыми западными СМИ об усилиях по достижению промежуточной сделки в Вене, не было указано точного источника», — отметил Аслани, подчеркнув, что переговорные группы ничего не говорили о каких-либо требованиях.

«Они могут распространить такой слух, что Россия предложила промежуточную сделку в попытке затмить достижения недавнего визита президента Ибрагима Раиси в Москву», — заявил иранский эксперт.