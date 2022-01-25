Пекин, , 06:05 — REGNUM Аэропорты материковой части Китая в 2021 году обслужили более 3,83 млн исходящих пассажирских рейсов, что на 7,21% больше, чем годом ранее, сообщает агентство Синьхуа.

Международный аэропорт Дасин в Пекине Russian.news.cn

В прошлом году было совершено почти 3,8 млн внутренних рейсов, а пропускная способность внутренних перевозок выросла на 9,56% по сравнению с уровнем 2020 года, говорится в отчете, опубликованном китайским поставщиком услуг передачи данных в сфере гражданской авиации VariFlight.

В двадцати двух аэропортах с годовой пассажиропотоком более 10 млн пассажиров было зафиксировано увеличение общей пропускной способности в годовом исчислении. В Пекинском международном аэропорту Дасин также увеличилась пропускная способность по сравнению с уровнем 2019 года.

Пассажиропоток девяти аэропортов превысил 30 млн человек. Среди них международный аэропорт Гуанчжоу Байюнь в провинции Гуандун на юге Китая занял первое место по пропускной способности, говорится в отчете.