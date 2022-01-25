Тегеран, , 14:54 — REGNUM 24 января заместитель главы судебной власти Ирана по международным делам Казем Гарибабади заявил, что убийство мирных жителей стало результатом политики США по борьбе с терроризмом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

«Под предлогом борьбы с терроризмом США нанесли по меньшей мере 14 000 ударов беспилотниками в семи странах за последние два десятилетия», — написал Гарибабади в своем твиттере в понедельник 24 января.

«Какой в итоге результат? 48 000 мирных жителей убиты, десятки тысяч домов разнесены на куски», — подчеркнул иранский представитель.

Ранее посол и постоянный представитель Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций Маджид Тахт Раванчи подтвердил приверженность Ирана своим международным обязательствам по эффективному предотвращению терроризма и борьбе с ним во всех его формах и проявлениях.