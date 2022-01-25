Тегеран, , 14:50 — REGNUM 24 января генерал-губернатор иранской провинции Систан и Белуджистан заявил, что Исламская Республика не делает различий между шиитами и суннитами, а также людьми разных цветов кожи и национальностей. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Евгений Давыдов © ИА Красная Весна

Хоссейн Модаррес Хиабани посетил суннитскую мечеть в знак солидарности между последователями шиитов и суннитов в юго-восточной провинции.

«Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи всегда говорил о нерушимом единстве между различными этническими группами и религиозными ветвями», — отметил Хиабани.

«Враги стремятся создать этнические, религиозные и политические разногласия и разделить мусульманских городов, провинций и стран, но бдительность и умственная зрелость людей помешали их заговорам», — подчеркнул Модаррес Хиабани.

Он также упомянул членство имама суннитской мечети в попечительском совете шиитской мечети в качестве примера единства между двумя основными исламскими конфессиями.