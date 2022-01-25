Пекин, 25 января, 2022, 06:02 — ИА Регнум. Согласно последним данным Министерства транспорта КНР, объем автомобильных перевозок в Китае сократился на 26,2% в годовом исчислении в 2021 году отчасти из-за спорадических вспышек COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

(сс) Walter Grassroot Люди в общественном транспорте в масках. Китай

В прошлом году объем автомобильных пассажирских перевозок составил 5,09 млрд единиц. Только в декабре количество автомобильных пассажирских поездок достигло 375,87 млн.

В провинции Шэньси на северо-западе Китая в 2021 году произошло самое резкое снижение пассажиропотока на дорогах — на 56,8% в годовом исчислении, далее по этому показателю расположились провинции Цинхай и Ганьсу.

Пекин, однако, отчитался об увеличении числа автомобильных пассажирских перевозок в прошлом году на 14,3%, в то время как в Тяньцзине наблюдался рост на 12,5%, показали данные.