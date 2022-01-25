Пекин, , 06:00 — REGNUM Более 200 млн пожилых людей в Китае были полностью вакцинированы против COVID-19 по состоянию на 21 января сообщает агентство Синьхуа.

Вакцинация Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР

Высокопоставленный представитель Национальной комиссии здравоохранения КНР Хэ Цинхуа заявил на пресс-конференции, состоявшейся 21 января что по состоянию на указанную дату на материковой части Китая было введено более 2,96 млн доз вакцин против COVID-19.

По словам чиновника, более 1,22 млрд человек были полностью вакцинированы, причем 209 млн из этого числа — пожилые люди возрастом старше шестидесяти лет.